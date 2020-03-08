В Южной Корее выявлены 367 новых случаев заражения коронавирусом

ТАСС, 8 марта. Южнокорейские медики выявили 367 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 7,1 тыс. Об этом в воскресенье сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

По его данным, число летальных исходов в стране достигло 50.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в девяти десятках стран, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели 57 тыс. человек, число случаев заражения достигло почти 80,7 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 21 тыс., более 400 человек умерли.