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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: Конте подписал новый декрет по противодействию распространению коронавируса

Как передает агентство ANSA, этот декрет содержит положение о фактической изоляции области Ломбардия, где выявлено наибольшее число заражений

ТАСС, 8 марта. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в воскресенье подписал новый декрет экстренных мер по противодействию распространению коронавируса. Об этом сообщило агентство ANSA.

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По его данным, декрет содержит положение о фактической изоляции всей северной области Ломбардия, где выявлено наибольшее число заражений, а также 14 провинций в областях Венето (включая Венецию), Эмилия-Романья, Пьемонт и Марке. В частности, запрещается выезд и въезд людей за исключением экстренных обстоятельств. Кроме того, по всей стране прекращается работа всех спортивных и развлекательных учреждений, а также учреждений культуры, включая театры, музеи и библиотеки. В барах и ресторанах необходимо будет обеспечивать расстояние между посетителями не менее одного метра. Также вводится ограничение на часы работы заведений: они смогут обслуживать клиентов с 6 утра до 6 часов вечера.

По последним данным, за сутки число умерших в Италии от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 36, достигнув 233. Общее число инфицированных составляет 5883. Выздоровели к настоящему моменту 589 человек. Ранее правительство Италии постановило закрыть все учебные заведения во всей стране до 15 марта. В субботу служба печати Святого престола сообщила, что традиционная воскресная проповедь Папы Римского Франциска пройдет в виде видеопослания из-за распространения коронавируса.

Теги
ИталияКонте, ДжузеппеРаспространение коронавируса нового типа
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