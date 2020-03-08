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Премьер Индии Нарендра Моди передал 8 марта на один день свои аккаунты женщинам

Ранее премьер-министр сообщил, что готов передать свои социальные сети женщинам, которые вдохновляют и призвал сообщать об интересных и выдающихся женщинах

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди передал на один день - воскресенье 8 марта - свои аккаунты в соцсетях женщинам в честь Международного женского дня. Об этом премьер сообщил на своей странице в Twitter.

"Поздравляю с Международным женским днем! Мы приветствуем дух и достижения Нари Шакти (индуистский термин, который можно перевести с санскрита как "женская творческая сила, энергия" - прим. ТАСС). Как я уже говорил несколько дней назад, я выхожу (из аккаунтов). В течение этого дня семь отобранных женщин будут делиться своим жизненным опытом и, возможно, общаться с вами через мои аккаунты в социальных сетях", - сообщил премьер.

Ранее Моди сообщил, что готов передать свои социальные сети женщинам, "которые вдохновляют" и призвал сообщать об интересных и выдающихся женщинах. Отобранные семь кандидаток получили возможность рассказать о себе, сообщить о своих идеях через аккаунты премьера.

Первой женщиной, которая утром вышла в сеть через Twitter премьера Индии, стала Снеха Мохандосс, основательница программы Food Bank India, цель которой - сбор продуктов питания от благотворителей и распределения среди нуждающихся. Программа принимает от желающих помочь продукты, в основном в виде зерна, бобов, растительного масла, специй, и распределяет их через сеть общественных учреждений: в школы в бедных районах, приюты, клиники для престарелых и так далее.

"Я хочу призвать своих сограждан, особенно женщин, откликнуться и присоединиться ко мне. Я призываю всех накормить хотя бы одного нуждающегося человека и внести свой вклад в создание планеты, свободной от голода", - написала Мохандосс.

Нарендра Моди - один из самых популярных в социальных сетях мировых лидеров: у него 53,3 млн подписчиков в Twitter, 44 млн - в Facebook и 35,2 млн - в Instagram.

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Индия
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