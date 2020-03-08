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Распространение коронавируса нового типа

Лайнер Grand Princess войдет в порт Окленда в Калифорнии

На борту судна находятся четыре россиянина

ТАСС, 8 марта. Круизный лайнер Grand Princess, который находится на карантине у берегов Калифорнии из-за зафиксированной на его борту вспышки коронавируса, получил разрешение пришвартоваться в порту Окленда. Об этом сообщил в субботу вечером по местному времени капитан судна Джон Смит.

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"Было достигнуто соглашение о прибытии нашего судна в порт Окленда завтра (в воскресенье - прим. ТАСС). После того как мы причалим, начнется предусмотренный местными властями процесс высадки, который займет несколько дней. Гостей, нуждающихся в скорой медицинской помощи и госпитализации, перевезут в медицинские учреждения Калифорнии", - приводит его слова агентство The Associated Press.

Смит добавил, что остальные пассажиры будут помещены на карантин в специализированные учреждения. Членов экипажа, в числе которых четыре россиянина, изолируют на борту судна, где с ними будут работать врачи.

В пятницу вице-президент США Майкл Пенс на брифинге в Белом доме сообщил, что заражение новым коронавирусом по результатам проведенных анализов подтверждено у 21 человека из более чем 3,5 тыс. пассажиров и членов экипажа круизного лайнера. По данным компании-оператора, на борту судна в настоящее время находятся 3533 человека: 2422 пассажира и 1111 членов экипажа.

Ранее американские СМИ сообщали о том, что команде судна, следовавшего по маршруту Хило (штат Гавайи) - Энсенада (город в Мексике), было приказано вернуться в порт Сан-Франциско. Такое распоряжение властей штата Калифорния последовало после того, как один из пассажиров, находившихся на борту Grand Princess с 11 по 21 февраля во время круиза в Мексику, умер от болезни, вызванной новым коронавирусом.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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