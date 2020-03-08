{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Президент Эстонии сообщила об отрицательном тесте на коронавирус после конференции в США

Общее количество инфицированных в Эстонии коронавирусом нового вида достигло десяти человек

ТАЛЛИН, 8 марта. /ТАСС/. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила в воскресенье, что анализ на коронавирус, который она сдала после поездки в США, дал отрицательный результат.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

Как написала Кальюлайд в Facebook еще до приезда домой в субботу она узнала, что у двух участников конференции Американо-израильского комитета по общественным связям в Вашингтоне, в которой она принимала участие, был обнаружен коронавирус. В этой связи Кальюлайд и все члены делегации по возвращении в Эстонию сдали анализы на коронавирус.

"К сегодняшнему дню выяснилось, что результаты анализов всех членов делегации отрицательные, - написала Кальюлайд. - Так что на следующей неделе работа продолжится в обычном режиме".

Общее количество инфицированных в Эстонии коронавирусом нового вида достигло десяти человек, сообщил ранее департамент здоровья балтийской республики. В пятницу коронавирус был обнаружен у ученика гимназии в Таллине. В этой связи учебное заведение закрыли на карантин.

В четверг власти Эстонии заявили, что намерены организовать контроль температуры людей, прибывающих в страну на автобусах и поездах, а также ввести проверки на сухопутном общественном транспорте. Ранее на этой неделе в аэропорту и гавани Таллина начали работать тепловизионные камеры для измерения температуры пассажиров.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены почти в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели 57 тыс. человек, число случаев заражения достигло почти 80,7 тыс.

Теги
ЭстонияКальюлайд, КерстиРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Три первых случая заражения коронавирусом подтверждены в Бангладеш
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС