Президент Эстонии сообщила об отрицательном тесте на коронавирус после конференции в США

ТАЛЛИН, 8 марта. /ТАСС/. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила в воскресенье, что анализ на коронавирус, который она сдала после поездки в США, дал отрицательный результат.

Как написала Кальюлайд в Facebook еще до приезда домой в субботу она узнала, что у двух участников конференции Американо-израильского комитета по общественным связям в Вашингтоне, в которой она принимала участие, был обнаружен коронавирус. В этой связи Кальюлайд и все члены делегации по возвращении в Эстонию сдали анализы на коронавирус.

"К сегодняшнему дню выяснилось, что результаты анализов всех членов делегации отрицательные, - написала Кальюлайд. - Так что на следующей неделе работа продолжится в обычном режиме".

Общее количество инфицированных в Эстонии коронавирусом нового вида достигло десяти человек, сообщил ранее департамент здоровья балтийской республики. В пятницу коронавирус был обнаружен у ученика гимназии в Таллине. В этой связи учебное заведение закрыли на карантин.

В четверг власти Эстонии заявили, что намерены организовать контроль температуры людей, прибывающих в страну на автобусах и поездах, а также ввести проверки на сухопутном общественном транспорте. Ранее на этой неделе в аэропорту и гавани Таллина начали работать тепловизионные камеры для измерения температуры пассажиров.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены почти в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели 57 тыс. человек, число случаев заражения достигло почти 80,7 тыс.