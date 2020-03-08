В Болгарии выявили четыре случая заражения коронавирусом

СОФИЯ, 8 марта. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Первые случаи заражения коронавирусом нового типа зафиксированы в Болгарии. Об этом было заявлено на брифинге по итогам срочного заседания Национального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, которое прошло в воскресенье утром под председательством премьер-министра Бойко Борисова.

"Минувшей ночью были проведены дополнительные проверки проб, полученных у пациентов с подозрением на коронавирус, которые подтвердили первоначальные данные у мужчины 27 лет из города Плевен и у 75-летней женщины из Габрово. Более того, позитивным оказался тест на коронавирус у 60-летнего мужчины в Плевене, который находился в контакте с заболевшим, а в Габрово позитивным оказался результат, взятый у женщины-медика, которая работала в отделении, где находилась заболевшая женщина. Таким образом на данный момент в стране зафиксировано четыре случая заболевания", - сообщил директор Национального центра по инфекционным и паразитарным заболеваниям Тодор Кантарджиев.

Начальник оперативного штаба Венцислав Мутафчийски проинформировал, что в больницах, где находятся заболевшие, введен карантин, и они охраняются полицией. Продолжается розыск граждан, которые могли контактировать с упомянутыми пациентами.

В связи с появлением коронавируса в Болгарии в воскресенье пройдет срочное заседание кабинета министров, в ходе которого будут определены дополнительные меры по профилактике распространения заболевания.