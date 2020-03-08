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Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

В Бангладеш подтвердили три первых случая заражения коронавирусом

Двое инфицированных недавно вернулись из Италии

ТАСС, 8 марта. Три первых случая заражения коронавирусом нового типа подтверждены в Бангладеш. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на представителя сферы здравоохранения республики.

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Отмечается, что двое инфицированных недавно вернулись из Италии.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Иране и Италии. Случаи инфицирования были выявлены почти в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели 57 тыс. человек, число случаев заражения достигло практически 80,7 тыс.

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БангладешРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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