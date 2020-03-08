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Распространение коронавируса нового типа

Глава ВОЗ поддержал меры Италии по борьбе с коронавирусом

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новое распоряжение об ужесточении карантинных мер во всей северной области Ломбардия, а также в ряде провинций, входящих в состав северных областей

ЖЕНЕВА, 8 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус высказался в поддержку предпринятых итальянскими властями шагов по борьбе с коронавирусом нового типа. В опубликованном в субботу в Twitter сообщении он назвал эти меры мужественными, выразив солидарность с республикой.

"Правительство и народ Италии предпринимают решительные, мужественные шаги, направленные на замедление распространения коронавируса и защиту страны, - отметил глава ВОЗ. - Они идут на подлинные жертвы". "ВОЗ солидарна с Италией и продолжает вас поддерживать", - подчеркнул Гебрейесус, обращаясь к итальянцам.

Ночью премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новое распоряжение об ужесточении карантинных мер во всей северной области Ломбардия, а также в ряде провинций, входящих в состав северных областей Эмилия-Романья, Марке, Венето и Пьемонт. Жителям указанных районов запрещается покидать места жительства, всем остальным - въезжать в них. Поскольку детали готовящегося указа просочились в прессу, в субботу вечером начался массовый исход жителей Милана (административный центр Ломбардии) и других городов. Власти упомянутых регионов выражают несогласие с решениями правительства.

По последним данным, в Италии насчитывается более 5 тысяч инфицированных коронавирусом, число летальных исходов достигло 233, излечившихся - чуть менее 600. В общей сложности в стране коронавирусом заразились 5883 человека, причем 1,2 тысячи - за последние сутки.

 

Теги
ИталияРаспространение коронавируса нового типа
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