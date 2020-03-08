Волонтеры в регионах России поздравили женщин - ветеранов войны с 8 Марта

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Участники всероссийского движения "Волонтеры Победы", студенты и школьники по всей России поздравили женщин - ветеранов Великой Отечественной войны с 8 Марта. Они передали им послания, поступившие со всей страны и из-за рубежа в рамках акции "Письмо Победы", которая завершается в Международный женский день, рассказали ТАСС представители региональных отделений движения "Волонтеры Победы".

Более 200 писем с поздравлениями пришло ветерану Великой Отечественной войны Агриппине Янович из Чувашии. "Мы уже два раза ей письма относили, уже более 200 поступило. Они пришли из Еврейской автономной области, из Новосибирска, из Тверской, Омской областей, из Чувашии, также поступили письма из Египта, Алжира, Туниса. В письмах благодарность за то, что сейчас молодые люди имеют возможность счастливо жить и верить в счастливое будущее", - рассказала ТАСС координатор Чувашского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Анастасия Кутузова.

Ветеран, которая в настоящее время проходит лечение в госпитале, была очень растрогана, получив эти послания. В ряды Красной армии уроженку деревни Верхние Татмыши Аликовского района Чувашии призвали в ноябре 1942 года. В состав 18-й Гвардейской стрелковой дивизии семнадцатилетняя Агриппина Янович попала со школьной скамьи. В годы войны была санитаркой, принимала участие в освобождении Белоруссии, воевала на территории Германии. Была награждена медалями "За боевые заслуги" и "За взятие Кенигсберга".

Она и сегодня в подробностях помнит все населенные пункты, в которых останавливалась дивизия, имена своих однополчан. По словам ветерана, особенно ей запало в память лето 1943 года, когда началась историческая битва на Курской дуге. Важное место в ее жизни занимает случай, когда на фронте во время битвы под Орлом она спасла своего земляка, уроженца Чувашии.

Агриппина обнаружила раненого бойца и оказала ему первую помощь. "Когда я его перевязывала, он сказал: "Зачем ты пошла, доченька, на войну? Сидела бы дома". А потом поинтересовался, откуда я. Ответила, что из Чувашии и увидела, что у него появилась какая-то невероятная радость на лице. В этот момент его подхватили санитары", - рассказала ветеран волонтерам.

Позднее она вновь встретилась с этим солдатом, но уже в мирное время, в родной Чувашии, где Агриппина Янович долгие годы работала учителем начальных классов. Боец сам узнал девушку и поблагодарил ее за спасенную жизнь.

На войне ушибы не считались ранениями

В Чите волонтеры Победы поздравили с Международным женским днем 95-летнюю Анастасию Халикову. В годы войны и после ее окончания она работала медсестрой в хирургическом отделении. Как рассказала ТАСС волонтер Анна Обогрелова, ветеран с радостью приняла поздравления, букет цветов и рассказала молодым людям о том, как в 19-летнем возрасте она отправилась в санитарном поезде на Восточный фронт. Враг тогда подорвал эшелон, медсестра потеряла на время речь и оглохла, но быстро восстановилась и начала оказывать помощь людям.

"Мне тогда сказали, что ушибы не считаются ранением, а я и не просила. Лишь бы живы остались. В госпитале для лечения больных, раненых у нас все было, были обеспечены, только [донорской] крови мало было - отдавали свою кровь", - рассказала ветеран, служившая сержантом медицинской службы фронтового эвакуационного госпиталя.

Анастасия Халикова награждена медалями "За победу над Германией", "За победу над Японией", орденом Отечественной войны II степени. После войны она работала в 321-м военном госпитале медсестрой физиотерапевтического отделения. В 23-й воздушной армии Забайкальского военного округа она сопровождала руководство в командировках. "После войны пыталась разыскать подруг-медсестер, раненых, за которыми ухаживала в госпитале, писала в [телепередачу] "Жди меня", но никого не удалось найти", - сказала Халикова.

В канун Международного женского дня волонтеры поздравили и тружениц тыла. В Саратовской области они подарили им письма Победы, которые написали студенты, цветы и сладкие подарки. "Все предлагают выпить чай, мы беседуем, общаемся. Очень интересно послушать истории не только о войне, но и о мирной жизни, например, как совмещать работу и личную жизнь", - сказал один из организаторов акции в Саратовской области Михаил Сегеда.

Организатором акции "Письма Победы" является Министерство просвещения РФ. Она проводится во всех регионах России для сохранения исторической памяти, обеспечения преемственности поколений, приобщения детей и молодежи к изучению истории Отечества, воспитания в духе патриотизма и уважения к ключевым событиям прошлого страны и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.