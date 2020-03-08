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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: власти Саудовской Аравии закрыли провинцию Эль-Катиф в связи со вспышкой коронавируса

По данным телеканала Al Arabiya, также прекращена работа всех правительственных учреждений и частных компаний в провинции

КАИР, 8 марта. /ТАСС/. Власти Саудовской Аравии объявили чрезвычайную ситуацию в провинции Эль-Катиф на востоке страны и закрыли ее для въезда и выезда. Об этом объявило в воскресенье МВД королевства, передает телеканал Al Arabiya.

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"В связи с выявлением 11 случаев заражения новым коронавирусом в провинции МВД приняло решение приостановить въезд и выезд из Эль-Катиф, чтоб остановить распространение вируса, - отмечается в заявлении ведомства. - Прекращена работа всех правительственных учреждений и частных компаний в провинции".

Согласно распоряжению министерства, въезд грузового транспорта для обеспечения населения продовольствием будет осуществляться с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. В штатном режиме, но также с соблюдением всех мер, продолжают работать магазины, склады, аптеки, автозаправки, больницы, охранные предприятия.

В настоящий момент в королевстве зарегистрированы 18 случаев заражения новым коронавирусом.

Саудовская Аравия на минувшей неделе отложила на неопределенное время умру - малый хадж - для подданных королевства и проживающих в стране иностранцев. Введены серьезные ограничения и для иностранных паломников на совершение умры, которую, в отличие от большого хаджа, можно осуществлять в любое время года. В минувший четверг Большая Мекканская мечеть аль-Харам в Мекке, во внутреннем дворе которой расположена главная святыня мусульман Кааба, была закрыта на санитарную обработку и дезинфекцию в связи с распространением нового коронавируса.

 

Теги
Саудовская АравияРаспространение коронавируса нового типа
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