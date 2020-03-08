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Распространение коронавируса нового типа

Трамп опроверг сообщения СМИ о проблемах властей США в деле борьбы с коронавирусом

Ранее газета The Washington Post сообщила, что власти с большим опозданием начали принимать необходимые меры, а первоначально разработанные в стране тест-системы для выявления заболевания не работали исправно

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп опроверг в воскресенье информацию ряда американских СМИ о том, что его администрация столкнулась с серьезными трудностями при борьбе с распространением нового коронавируса. Соответствующее сообщение американский лидер разместил на своей странице в Twitter.

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"У нас в Белом доме есть отлично подготовленный и прекрасно проработанный план для нашей борьбы с коронавирусом. Мы очень рано приняли меры по закрытию границ для определенных областей, что стало настоящим спасением. <...> Лживые СМИ делают все возможное, чтобы выставить нас в дурном свете. Печально!" - написал президент.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации сообщила, что власти совершили ряд ошибок в рамках борьбы с распространением заболевания. Так, по данным издания, правительство с большим опозданием начало принимать необходимые меры. Кроме того, считают источники газеты, первоначально разработанные в стране тест-системы для выявления заболевания не работали исправно.

 

Теги
СШАТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
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