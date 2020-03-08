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Распространение коронавируса нового типа

Жительницу Белгорода с коронавирусом госпитализировали в больницу в Москве

Она находится в удовлетворительном состоянии

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Жительницу Белгорода, вернувшуюся из поездки в Италию, с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией госпитализировали в одну из больниц Москвы. Ее состояние оценивается как удовлетворительное, сообщила журналистам в воскресенье руководитель управления Роспотребнадзора по Белгородской области Елена Оглезнева.

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Ранее оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в РФ обнародовал данные, что за последние сутки в России зарегистрированы три новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией, заразившиеся находятся в Калининградской, Московской и Белгородской областях. Все эти люди посещали Италию в течение последних двух недель.

"Мы сегодня получили информацию от наших коллег по городу Москве о госпитализации жительницы Белгорода в многопрофильную больницу Москвы. Стало известно, что заболевшая вместе со своими родителями и молодым человеком была в поездке в Италии, после которой прибыла в Белгород. Через некоторое время женщина уехала в Москву, где и появились симптомы острой вирусной инфекции. Заболевшая обратилась за медицинской помощью, ее сразу госпитализировали и обследовали, по результатам лабораторного обследования сегодня уже подтверждена новая коронавирусная инфекция", - сказала Оглезнева.

По ее словам, больная чувствует себя нормально, отмечается незначительное повышение температуры тела. "У нее легкая степень течения заболевания", - сообщила Оглезнева.

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте" в воскресенье уточнил, что заболевшая постоянно проживает в Москве, в Белгороде находилась у родственников непродолжительное время. "Оперативно выявлены все, с кем она контактировала. Ее родители в настоящий момент находятся в медицинском изоляторе, признаков заболевания у них нет", - подчеркнул глава региона.

 

Теги
РоссияБелгородская областьРаспространение коронавируса нового типа
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