Армия США ограничит поездки военных в Италию и Южную Корею из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Командование Армии (Сухопутных войск) США приняло решение ограничить поездки своих военнослужащих в Италию и Республику Корея, а также из этих стран на родину в связи со вспышкой нового коронавируса. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе Армии.

"Командование приняло решение ограничить до мая любого рода поездки из США в Италию и Южную Корею и обратно с целью замедлить распространение коронавируса. Был также введен временный запрет на участие войск этих государств в совместных учениях с американскими военнослужащими", - отметили в пресс-службе.

Ограничение на поездки затрагивает любого рода перемещения военнослужащих, в том числе и в образовательных целях. Кроме того, пояснили в пресс-службе, военнослужащие Италии и Республики Корея пока не могут посещать США, в том числе и в рамках программ по обмену.

В субботу Пентагон объявил о двух американских военнослужащих, заболевших коронавирусом. Один случай был зафиксирован в Италии, а второй - на военной базе под Вашингтоном в штате Вирджиния.