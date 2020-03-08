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Распространение коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Норвегии выросло почти до 170

По информации Института национального здоровья, никто из них не болен серьезно, все находятся на домашнем карантине

ХЕЛЬСИНКИ, 8 марта. /ТАСС/. Общее число заразившихся новым коронавирусом в Норвегии увеличилось до 169 человек. Об этом сообщил в воскресенье вечером норвежский Институт национального здоровья.

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"Институт за последние сутки получил данные еще о 22 людях, сдавших положительные анализы на коронавирус, так что общее число зараженных сейчас составляет 169 человек. По информации института, никто из них не болен серьезно", - говорится в сообщении.

По состоянию на вечер субботы заразившихся было 147. Все инфицированные находятся на домашнем карантине.

Как сообщило Норвежское телеграфное бюро, в воскресенье одно из двух родильных отделений больницы в норвежском Ставангере было закрыто после того, как у одного из сотрудников обнаружили коронавирус. Еще 50 сотрудников направлены на карантин.

 

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НорвегияРаспространение коронавируса нового типа
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