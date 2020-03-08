СМИ: Израиль закрыл въезд посещавшим Египет туристам

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 марта. /ТАСС/. Министр внутренних дел Израиля Арье Дери издал в воскресенье распоряжение, запрещающее допуск на территорию еврейского государства иностранцев, посещавших Египет в последние две недели. Об этом сообщает государственное радио Израиля Kan .

По данным радиостанции, израильтянам, посещавшим Египет в последние 14 дней, предписано провести две недели в изоляции. Эта мера уже несколько недель обязательна для тех граждан еврейского государства, которые вернулись из ряда стран Европы (Австрия, Андорра, Германия, Испания, Италия, Сан-Марино, Франция и Швейцария) и Азии (Китай, Сингапур, Таиланд, Южная Корея и Япония), а также тех, кто контактировал с заразившимися. Иностранцы, посетившие в последние 14 дней эти страны, в Израиль не допускаются, кроме тех случаев, когда они могут доказать, что обладают возможностью провести следующие 14 дней в изоляции уже на территории страны.

По данным израильского министерства здравоохранения, на территории страны сейчас зарегистрировано 28 случаев заражения коронавирусом, состояние одного из заболевших оценивается как тяжелое. Согласно подсчетам государственной радиостанции Kan, тысячи израильтян проходят в настоящий момент обязательный двухнедельный карантин или находятся в изоляции на дому.