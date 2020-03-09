Первый за время карантина в КНДР спецрейс с иностранцами вылетел во Владивосток

ПХЕНЬЯН, 9 марта. /ТАСС/. Первый с момента объявленного в КНДР карантина из-за коронавируса спецрейс авиакомпании "Эйр Корё" вылетел в понедельник утром из Пхеньяна во Владивосток, сообщает корреспондент ТАСС. На борту самолета находятся около 60 иностранцев, решивших покинуть народную республику на время карантинных ограничений.

В частности, спецрейсом авиакомпании "Эйр Корё" из Пхеньяна во Владивосток вылетели 13 российских граждан. Как пояснили в посольстве России в КНДР, это сотрудники, у которых закончился срок командировки, а также члены их семей.

Ранее дипломатический источник в одном из европейских представительств в КНДР сообщил корреспонденту ТАСС, что несколько десятков иностранцев намерены воспользоваться вылетающим из Пхеньяна во Владивосток спецрейсом авиакомпании "Эйр Корё", чтобы покинуть республику на время объявленного карантина из-за коронавируса. Дипломатические представительства Германии, Франции и Швейцарии приняли решение полностью приостановить свою работу на время объявленного карантина и вывезти всех своих сотрудников из Пхеньяна. Частично сократили свой персонал ряд международных организаций в связи с тем, что выполнение многих гуманитарных программ было приостановлено в условиях карантина.

Власти КНДР с начала февраля в качестве превентивной меры против распространения коронавируса отменили регулярные международные авиарейсы и отправку пассажирских поездов в Китай и Россию. Въезд иностранцев на территорию народной республики, а также их выезд из страны были полностью прекращены. При этом МИД республики уведомил иностранные посольства о продлении карантинных мер после 1 марта на неопределенный срок.