В Еврейской АО создали оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса

ТАСС, 9 марта. Власти Еврейской автономной области создали оперативный штаб по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории региона. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте областного правительства.
"Создать оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Еврейской автономной области", - говорится в документе.
Руководителем штаба является врио губернатора области Ростислав Гольдштейн, в состав штаба вошли представители правительства региона, МВД, Роспотребнадзора, погранслужбы и других ведомств.
В феврале в области ввели режим повышенной готовности в связи с ситуацией с коронавирусом. Приостановлена работа пунктов пропуска Нижнеленинское-Тунцзян и Амурзет-Лобэй. Пропуск граждан осуществляется только по соответствующим запросам. Грузовое сообщение работает только на экспортном направлении.