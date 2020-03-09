В Еврейской АО создали оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса

ТАСС, 9 марта. Власти Еврейской автономной области создали оперативный штаб по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории региона. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте областного правительства.

"Создать оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Еврейской автономной области", - говорится в документе.