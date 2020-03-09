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В Еврейской АО создали оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса

Руководителем штаба является врио губернатора области Ростислав Гольдштейн

ТАСС, 9 марта. Власти Еврейской автономной области создали оперативный штаб по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории региона. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте областного правительства.

"Создать оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Еврейской автономной области", - говорится в документе.

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Руководителем штаба является врио губернатора области Ростислав Гольдштейн, в состав штаба вошли представители правительства региона, МВД, Роспотребнадзора, погранслужбы и других ведомств.

В феврале в области ввели режим повышенной готовности в связи с ситуацией с коронавирусом. Приостановлена работа пунктов пропуска Нижнеленинское-Тунцзян и Амурзет-Лобэй. Пропуск граждан осуществляется только по соответствующим запросам. Грузовое сообщение работает только на экспортном направлении.

Теги
РоссияГольдштейн, Ростислав ЭрнстовичЕврейская автономная областьДальний Восток
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