МАГАТЭ проведет курсы обучения технологии быстрой диагностики нового коронавируса

ВЕНА, 9 марта. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) организует для государств, обратившихся к нему за помощью, курсы для изучения молекулярной технологии оперативной диагностики нового коронавируса. Об этом сообщил в понедельник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на заседании Совета управляющих этой международной организации в Вене.

МАГАТЭ не является специализированным агентством здравоохранения, но у него есть необходимый опыт в выявлении определенных вирусных заболеваний и их диагностике. "На сегодняшний день мы получили официальные запросы об оказании поддержки от шести стран Африки, пяти стран Азиатско-Тихоокеанского региона и трех стран Латинской Америки", - сообщил Гросси.

Он рассказал, что ученые из указанных стран смогут пройти обучение методике выявления вируса с помощью молекулярной технологии (полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией, ОТ ПЦР), которая позволяет точно выявить вирус в течение нескольких часов. "Первые учебные курсы пройдут в наших лабораториях в Зайберсдорфе через несколько недель. Мы планируем предоставить приборы ОТ ПЦР и снаряжение биологической безопасности для обеспечения безопасного обращения с образцами", - проинформировал Гросси.