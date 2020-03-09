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Распространение коронавируса нового типа

МАГАТЭ проведет курсы обучения технологии быстрой диагностики нового коронавируса

Глава агентства Рафаэль Гросси сообщил, что МАГАТЭ уже получило запросы об оказании поддержки от шести стран Африки, пяти стран Азиатско-Тихоокеанского региона и трех стран Латинской Америки

ВЕНА, 9 марта. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) организует для государств, обратившихся к нему за помощью, курсы для изучения молекулярной технологии оперативной диагностики нового коронавируса. Об этом сообщил в понедельник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на заседании Совета управляющих этой международной организации в Вене.

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МАГАТЭ не является специализированным агентством здравоохранения, но у него есть необходимый опыт в выявлении определенных вирусных заболеваний и их диагностике. "На сегодняшний день мы получили официальные запросы об оказании поддержки от шести стран Африки, пяти стран Азиатско-Тихоокеанского региона и трех стран Латинской Америки", - сообщил Гросси.

Он рассказал, что ученые из указанных стран смогут пройти обучение методике выявления вируса с помощью молекулярной технологии (полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией, ОТ ПЦР), которая позволяет точно выявить вирус в течение нескольких часов. "Первые учебные курсы пройдут в наших лабораториях в Зайберсдорфе через несколько недель. Мы планируем предоставить приборы ОТ ПЦР и снаряжение биологической безопасности для обеспечения безопасного обращения с образцами", - проинформировал Гросси.

 

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Гросси, РафаэльРаспространение коронавируса нового типа
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