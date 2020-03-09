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СМИ: умер актер Макс фон Сюдов

Он наиболее известен ролью Трехглазого ворона в сериале "Игра престолов"
Макс фон Сюдов AP Photo/Gero Breloer
Описание
Макс фон Сюдов
© AP Photo/Gero Breloer

ТАСС, 9 марта. Шведско-французский актер Макс фон Сюдов умер в воскресенье во Франции на 91-м году жизни. Об этом в понедельник сообщил журнал Paris Match со ссылкой на вдову артиста.

Причина смерти не уточняется.

Фон Сюдов наиболее известен ролью Трехглазого ворона в сериале "Игра престолов" (2011-2019), а также работами в картинах "Пелле-завоеватель" (1987) и "Жутко громко и запредельно близко" (2011), за которые он был удостоен номинаций на премию "Оскар" в категориях "Лучшая мужская роль" и "Лучшая мужская роль второго плана" соответственно.

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