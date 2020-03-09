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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: число инфицированных коронавирусом в Швеции возросло до 248

Первый зараженный вирусом зарегистрирован в западной провинции Халланд, сообщил телеканал SVT

СТОКГОЛЬМ, 9 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Швеции достигло 248. Об этом сообщил в понедельник телеканал SVT.

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За последние сутки 32 новых случая подтверждены в столичном регионе, где общее число инфицированных составляет 147 человек, шесть - в западной провинции Вестра Гёталанд, три - в городе Уппсала в 70 км от Стокгольма. Первый зараженный вирусом зарегистрирован в западной провинции Халланд.

Из 147 случаев в Стокгольме 121 человек был инфицирован в Италии или находился в непосредственном контакте с людьми, заразившимися там. Восемь человек были инфицированы в Иране или общались с людьми, побывавшими там. В остальных случаях источник заражения пока устанавливается.

 

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ШвецияРаспространение коронавируса нового типа
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