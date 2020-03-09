СМИ: число инфицированных коронавирусом в Швеции возросло до 248

За последние сутки 32 новых случая подтверждены в столичном регионе, где общее число инфицированных составляет 147 человек, шесть - в западной провинции Вестра Гёталанд, три - в городе Уппсала в 70 км от Стокгольма. Первый зараженный вирусом зарегистрирован в западной провинции Халланд.

Из 147 случаев в Стокгольме 121 человек был инфицирован в Италии или находился в непосредственном контакте с людьми, заразившимися там. Восемь человек были инфицированы в Иране или общались с людьми, побывавшими там. В остальных случаях источник заражения пока устанавливается.