Золотов сообщил, что врачей обяжут сообщать Росгвардии о здоровье владельцев оружия

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Справки о здоровье владельцев оружия будут направляться медицинскими учреждениями в Росгвардию через интернет. Об этом в интервью "Российской газете" сообщил глава ведомства Виктор Золотов.

"Уже разработан и проходит согласование законопроект, направленный на совершенствование системы медицинского освидетельствования владельцев оружия и лиц, претендующих на его приобретение, в котором предусматривается механизм межведомственного электронного взаимодействия Минздрава России и Росгвардии. При этом сведения о медицинских заключениях будут направляться в ведомство Минздравом России, что избавит граждан от обязанности лично предоставлять медицинские заключения в наши территориальные органы", - сказал он.

Между медкомиссиями на право владения оружием проходит пять лет, по словам Золотова, за это время "может произойти все что угодно". "Обязанность медучреждений информировать Росгвардию об изменении статуса владельца оружия в связи с получением им какого-либо заболевания не установлена", - отметил он.

По данным Золотова, в России почти 4 млн человек владеют оружием. В их руках находится более 6,6 млн единиц оружия. При этом в 2019 году на 9% снизилось количество владельцев оружия, нарушивших сроки продления разрешительных документов, а также количество утраченного и похищенного гражданского оружия. "Мы работаем над повышением правовой культуры владельцев оружия, которые, к сожалению, пока не всегда осознают ответственность, связанную с владением этим предметом повышенной опасности. В прошлом году за различные нарушения к административной ответственности привлечено 250 тысяч владельцев, из оборота изъято около 180 тысяч единиц гражданского оружия", - подчеркнул глава Росгвардии.