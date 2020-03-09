СМИ: в Брунее зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

ТАСС, 9 марта. Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Брунее. Об этом в понедельник сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

По его данным, коронавирус обнаружен у 53-летнего местного жителя, который недавно вернулся из Малайзии. Заболевший проходит лечение, его состояние оценивается как стабильное.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 58,6 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились более 100 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.