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Распространение коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом во Франции превысило 1,4 тыс. человек

Число умерших от болезни возросло до 25 человек

ПАРИЖ, 9 марта. /ТАСС/. Число инфицированных коронавирусом во Франции увеличилось до 1412 человек. Об этом в понедельник на пресс-конференции заявил генеральный директор управления здравоохранения страны Жером Саломон.

Он также указал, что число умерших от болезней, вызванных вирусом, возросло до 25 человек. Ранее санитарно-медицинское агентство Sant publique France сообщало о 1126 случаях заражения и 19 смертях.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 58,6 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 100 тыс. человек, более 3,8 тыс. умерли.

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ФранцияРаспространение коронавируса нового типа
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