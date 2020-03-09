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Умер актер Владимир Михайловский

Он работал в театрах "Сатирикон" и "Эрмитаж"

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Актер Владимир Михайловский, работавший в театрах "Сатирикон" и "Эрмитаж", умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте "Сатирикона".

"Умер Владимир Михайловский. Актер, долгие годы работавший в "Сатириконе", бывший партнер Аркадия Райкина, прекрасный, добрый, преданнейший театру человек, рождавший в каждом, кто его знал, только нежные и глубоко сердечные чувства", - говорится в сообщении, опубликованном от имени театра "Сатирикон" и его художественного руководителя Константина Райкина.

Владимир Михайловский родился 23 апреля 1936 года в Ленинграде. В 1960-х годах был актером Ленинградского ТЮЗа, с 1970 года - актер Ленинградского театра миниатюр под руководством Аркадия Райкина. Со дня основания по 2004 год был актером театра "Сатирикон". С 2004 года работал в театре "Эрмитаж".

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