Умер актер Владимир Михайловский

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Актер Владимир Михайловский, работавший в театрах "Сатирикон" и "Эрмитаж", умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте "Сатирикона".

"Умер Владимир Михайловский. Актер, долгие годы работавший в "Сатириконе", бывший партнер Аркадия Райкина, прекрасный, добрый, преданнейший театру человек, рождавший в каждом, кто его знал, только нежные и глубоко сердечные чувства", - говорится в сообщении, опубликованном от имени театра "Сатирикон" и его художественного руководителя Константина Райкина.

Владимир Михайловский родился 23 апреля 1936 года в Ленинграде. В 1960-х годах был актером Ленинградского ТЮЗа, с 1970 года - актер Ленинградского театра миниатюр под руководством Аркадия Райкина. Со дня основания по 2004 год был актером театра "Сатирикон". С 2004 года работал в театре "Эрмитаж".