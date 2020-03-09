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Распространение коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Норвегии превысило 190 человек

Большинство больных находится на домашнем карантине

ХЕЛЬСИНКИ, 9 марта. /ТАСС/. Общее число заразившихся новым коронавирусом в Норвегии увеличилось до 192. Об этом сообщил в понедельник вечером норвежский Институт национального здоровья.

"Институт за последние сутки получил данные еще о 23 людях, сдавших положительные анализы на коронавирус, так что общее число заразившихся сейчас составляет 192 человека", - говорится в сообщении.

"Средний возраст заразившихся составляет 44 года, примерно 40% из них - женщины, 60% - мужчины. Большинство случаев заражения произошло за границей, 55 - в Норвегии", - указали в институте. Некоторые из заразившихся были помещены в больницу в разных городах страны, но большинство находится на домашнем карантине.

Первый случай заражения в Норвегии был выявлен в конце февраля.

Теги
НорвегияРаспространение коронавируса нового типа
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