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Распространение коронавируса нового типа

У министра культуры Франции обнаружили коронавирус

Франк Риестер сейчас находится в своей квартире и чувствует себя нормально

ПАРИЖ, 9 марта. /ТАСС/. Министр культуры Франции Франк Риестер заразился коронавирусом. Об этом в понедельник сообщило агентство France-Presse со ссылкой на представителя министерства.

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"Результаты теста министра оказались положительными", - приводит агентство слова своего источника. Представитель министерства пояснил, что тест был сделан после проявления симптомов заражения. По его словам, в настоящее время Риестер находится в своей парижской квартире и чувствует себя нормально.

В министерстве также добавили, что на прошлой неделе Риестер посещал Национальное собрание (нижняя палата парламента), где было диагностировано несколько случаев заражения.

По последним данным, число заразивших коронавирусом во Франции достигло 1412, 25 человек умерли.

Теги
ФранцияРаспространение коронавируса нового типа
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