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Распространение коронавируса нового типа

Лайнер Grand Princess, на борту которого находятся четверо россиян, прибыл в Окленд

Ранее на борту судна был подтвержден 21 случай заражения новым коронавирусом

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Круизный лайнер Grand Princess, на борту которого ранее был подтвержден 21 случай заражения новым коронавирусом, прибыл в понедельник в порт американского города Окленд (штат Калифорния). Трансляцию ведет телеканал СNN.

Посольство РФ в США 6 марта сообщило, что на борту судна находятся четыре россиянина. В пресс-службе компании-оператора Princess Cruises уточнили, что все четверо граждан РФ являются членами команды.

Вице-президент США Майкл Пенс на брифинге в Белом доме заявил, что на борту судна инфицированы 19 членов экипажа и два пассажира. По данным Princess Cruises, на Grand Princess в настоящее время находятся свыше 2,4 тыс. пассажиров и около 1,1 тыс. членов команды.

Как отмечает телеканал, около 2 тыс. пассажиров лайнера будут помещены в карантин на территории военных баз США. Представители властей Калифорнии заявили, что члены команды лайнера, как планируется, останутся на его борту. В Princess Cruises пока не ответили на запрос ТАСС относительно того, где будут находится россияне, а также были ли они заражены.

Ранее американские СМИ сообщили, что команде лайнера Grand Princess, следовавшего по маршруту Хило (штат Гавайи) - Энсенада (Мексика), было приказано вернуться в порт Сан-Франциско (штат Калифорния). Такое распоряжение властей Калифорнии было дано после того, как один из пассажиров, находившихся на борту Grand Princess с 11 по 21 февраля во время круиза в Мексику, умер из-за болезни, вызванной новым коронавирусом.

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СШАРаспространение коронавируса нового типа
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