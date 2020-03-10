Власти США затрудняются уточнить, проверяли ли Трампа на наличие коронавируса

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Американская администрация затрудняется уточнить, проверяли ли медики правительства США президента Дональда Трампа на возможное наличие коронавируса нового вида.

"Позвольте мне выяснить ответ на этот вопрос. Если честно, я не знаю ответа <...> Мы узнаем для вас ответ на этот вопрос [от специалистов] в Белом доме", - заявил вице-президент США Майкл Пенс, выступая в понедельник вечером на брифинге для журналистов.

При этом он пояснил, что его лично на возможное инфицирование новым коронавирусом не проверяли. "Меня не проверяли на коронавирус", - сказал Пенс.

Заданный ему вопрос объяснялся тем, что случаи заражения новым коронавирусом были выявлены в последние несколько дней в том числе в Вашингтоне. Как минимум один инфицированный коронавирусом присутствовал на ежегодной конференции консервативных кругов правящей Республиканской партии США, на которой выступали и Трамп, и Пенс.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 58,6 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились более 100 тыс. человек, более 3,8 тыс. умерли.