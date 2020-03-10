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Распространение коронавируса нового типа

Власти США затрудняются уточнить, проверяли ли Трампа на наличие коронавируса

Как минимум один инфицированный присутствовал на ежегодной конференции консервативных кругов правящей Республиканской партии США, на которой выступал американский лидер

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Американская администрация затрудняется уточнить, проверяли ли медики правительства США президента Дональда Трампа на возможное наличие коронавируса нового вида.

"Позвольте мне выяснить ответ на этот вопрос. Если честно, я не знаю ответа <...> Мы узнаем для вас ответ на этот вопрос [от специалистов] в Белом доме", - заявил вице-президент США Майкл Пенс, выступая в понедельник вечером на брифинге для журналистов.

При этом он пояснил, что его лично на возможное инфицирование новым коронавирусом не проверяли. "Меня не проверяли на коронавирус", - сказал Пенс.

Заданный ему вопрос объяснялся тем, что случаи заражения новым коронавирусом были выявлены в последние несколько дней в том числе в Вашингтоне. Как минимум один инфицированный коронавирусом присутствовал на ежегодной конференции консервативных кругов правящей Республиканской партии США, на которой выступали и Трамп, и Пенс.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 58,6 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились более 100 тыс. человек, более 3,8 тыс. умерли.

 

Теги
СШАТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
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