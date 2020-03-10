Переписку Сталина, Черчилля и Рузвельта впервые покажут публике

МОСКВА, 10 марта. /Корр. ТАСС Александра Урусова/. Государственный архив Российской Федерации 23 апреля откроет выставку "Сталин, Черчилль, Рузвельт. Совместная борьба с нацизмом". Об этом корреспонденту ТАСС в преддверии Дня архивов, отмечаемого во вторник, рассказал научный руководитель Госархива РФ историк Сергей Мироненко.

"К 75-летнему юбилею Победы мы делаем выставку "Сталин, Черчилль, Рузвельт. Совместная борьба с нацизмом". Акцент будет сделан на совместных усилиях трех великих держав в борьбе с фашистской угрозой и с Гитлером. Мы покажем, что, несмотря на все идеологические, экономические, политические разногласия, перед огромной угрозой - гитлеровской Германией - лидеры трех держав сумели договориться и совместными усилиями победили эту страшную заразу", - рассказал Мироненко.

По его словам, экспозиция включит множество новых документов. "Впервые будет демонстрироваться переписка Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля и Франклина Рузвельта, оригиналы писем которых хранятся в архиве МИД РФ, - поделился он. - Здесь главное - взаимоотношения трех лидеров. Черчиллю, который столько сил вложил для борьбы с советским - с революцией, с новой властью, - было крайне трудно найти общий язык со Сталиным. Интересно увидеть, как складывался этот союз, как возникла переписка. Феномен совершенно невероятный".

Во время Великой Отечественной войны Черчилль дважды побывал в Москве, они встречались со Сталиным на Тегеранской (ноябрь-декабрь 1943 года) и Ялтинской (февраль 1945 года) конференциях. Кроме того, находились в постоянной личной переписке. Важную роль в приближении победы сыграл президент США Франклин Рузвельт.

О концепции

Становление и развитие военно-политической линии Сталин - Черчилль - Рузвельт делится на несколько этапов, что будет отражено в тематических разделах выставки. Устроители выставки покажут также сложную историю с открытием Второго фронта. В организации масштабного проекта принимают участие, в том числе Национальные архивы США и Великобритании, которые предоставили редкие документы. "Одним из интересных свидетельств стал лист из блокнота, на котором Сталин и Черчилль разделили Балканы, кому сколько: половина Румынии вам, Бессарабия нам, Югославия...", - рассказал Мироненко, уточнив, что в России документ ни разу не экспонировался.

Серьезный акцент будет сделан и на программу ленд-лиза. "У нас довольно долго про ленд-лиз говорили через губу, но мы приводим слова Иосифа Виссарионовича Сталина, что ленд-лиз - это существеннейшее. Если бы его не было, нам было бы невероятно трудно выиграть эту войну", - напомнил Мироненко.

Тассовки с фронта

В подготовке выставки, рассказал Мироненко, задействован ТАСС. "Мы будем демонстрировать "Вестники фронтовой информации ТАСС" за май 1945 года, конечно же, фотографии корреспондентов ТАСС", - отметил он.

Отдельное внимание уделено документам конференций в Тегеране и Ялте. Будут показаны мемориальные предметы, в числе которых книжка абонентов Тегеранской станции правительственной (ВЧ) связи, радиола, которую подарил Рузвельт Сталину и другие мемориальные предметы.

Организаторами выставки выступают Федеральное архивное агентство, Государственный архив РФ, Государственный исторический музей, Фонд "Связь эпох" при участии Государственной Третьяковской галереи, Государственного центрального музея современной истории России, Государственного музея обороны Москвы и многих других.

Торжественное открытие состоится 23 апреля, доступ посетителей - с 24 апреля до 28 июня. Вход свободный.