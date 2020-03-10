Группу граждан КНР отпустили из-под карантина по коронавирусу в Хабаровским крае

ХАБАРОВСК, 10 марта. /ТАСС/. Медики в Хабаровском крае отпустили из-под карантина по коронавирусу группу граждан Китая, которые приехали в регион на заработки. Об этом ТАСС сообщила во вторник главный внештатный инфекционист Минздрава РФ по Дальневосточному федеральному округу Анна Кузнецова.

С начала февраля под карантином в специальном пункте, развернутом на базе спортивно-тренировочного центра "Юность" в селе Воронежское под Хабаровском, находились более 20 граждан Китая, в середине февраля их отпустили. После этого туда же завезли свыше 30 китайцев, прибывших в Хабаровск транзитом из Москвы для работы на одном из предприятий Солнечного района края.

"В пункте медицинского наблюдения никого нет, все люди сняты с медицинского наблюдения и отпущены после троекратного обследования, показавшего отрицательные результаты по инфекции", - сказала Кузнецова.

Случаев заражения коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае нет, сказала медик.