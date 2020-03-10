Больница в Никосии на два дня отменила все операции из-за коронавируса у хирурга

НИКОСИЯ, 10 марта. /ТАСС/. Больница общего профиля в Никосии отменила в течение ближайших 48 часов все операции из-за того, что кардиохирург этого лечебного учреждения Хризостомос Коккинос оказался инфицирован новым коронавирусом. Об этом сообщила в ночь с понедельника на вторник на своем сайте газета Cyprus Mail.

Согласно информации издания, данное решение было принято на экстренном совещании в Министерстве здравоохранения Республики Кипр. На нем было также решено выписать из этой больницы и по возможности перевести в частные клиники всех пациентов, которые лечились в кардиологическом отделении. У всех них были взяты анализы на коронавирус.

Газета также сообщает, что в больнице началась паника после того, как лица, занимающиеся уборкой помещений, отказались заступить на работу, опасаясь заражения этой инфекцией.

Ранее министр здравоохранения Константинос Иоанну заявил на пресс-конференции о том, что на карантине окажется только кардиологического отделение, но не вся столичная больница. Тогда же минздрав распространил информацию, что врачу 63 года, что он вернулся на Кипр из поездки в Великобританию 3 марта и лишь 9 марта сдал анализы на коронавирус. Издание уточнило эти данные, сообщив, что Коккиносу 64 года.

Состояние врача

Сам же кардиохирург уже дал интервью газете Phileleftheros, в котором сообщил, что после возвращения на Кипр у него в течение нескольких дней не было никаких симптомов заражения коронавирусом. Поскольку сам он чувствовал себя хорошо, то в эти дни он непосредственно занимался лечением больных, нуждавшихся в кардиоторакальной хирургической помощи.

Коккинос рассказал, что в воскресенье он почувствовал боль в мышцах, которую счел результатом усталости, но, с учетом совершенного им недавнего выезда за рубеж, сразу же обратился к вирусологам никосийской больницы с вопросом, следует ли ему пройти тест на коронавирус. Однако последние отсоветовали ему это делать из-за того, что Великобритания на тот момент еще не числилась в списке стран с высоким риском заражения, однако, как уверяет хирург, в конце концов он настоял на том, чтобы у него взяли анализы.

Комментируя ситуацию с Коккиносом, Иоанну заявил, что то обстоятельство, что кардиохирург активно общался с людьми после того, как был инфицирован коронавирусом, осложняет поиски лиц, с которыми он контактировал. Однако глава минздрава дал понять что кипрские власти все равно пытаются отыскать их, включая пассажиров авиарейса, которым Коккинос прилетел на Кипр из Великобритании.

До понедельника Кипр оставался последней страной Евросоюза, где не было выявлено случаев заражения коронавирусом нового типа. Однако минувшим вечером Иоанну сообщил о том, что лабораторные тесты подтвердили заражение двух киприотов этой инфекцией. Помимо Коккиноса, также пострадал 25-летний житель Лимасола, который вернулся из Милана 26 февраля.