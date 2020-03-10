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Роструд напомнил, что следующие длинные выходные ожидают россиян в мае

Помимо этого, длинные праздничные дни будут в июне - с 12 по 14 число
Описание
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Дополнительные выходные ожидают россиян с 1 по 5 мая в связи с празднованием Дня труда и с 9 по 11 мая, когда будут отмечать День Победы. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Роструда.

"В связи с празднованием Дня труда 1 мая выходные будут длиться пять дней - с 1 по 5 число. Также будут продлены выходные в связи с празднованием 9 мая: они продлятся с 9 по 11 число", - рассказали в Роструде.

В ведомстве напомнили, что затем длинные праздничные дни будут в июне - с 12 по 14 число, поскольку День России, 12 июня, выпадает в этом году на пятницу.

 

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