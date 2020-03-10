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Предложения по изменениям в Конституции

Клишас: новая поправка о голосовании по Конституции связана с законотворческой практикой

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству заявил, что голосование по-прежнему планируется провести 22 апреля

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Исключение даты общероссийского голосования по изменениям в Конституции из текста законопроекта связано с законотворческой практикой, его по-прежнему планируется провести 22 апреля. Об этом сообщил ТАСС во вторник глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы по изменениям в основном законе страны Андрей Клишас.

"У нас нет практики закрепления конкретной даты через закон. Решили пойти традиционным путем установления в законе пределов сроков. Дату точную определит указ [президента]", - сказал Клишас.

Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внес ряд поправок к законопроекту, уже рекомендованному комитетом к принятию во втором чтении, которое состоится в нижней палате парламента во вторник. В частности, он предложил уточнить в законопроекте, что в указе президента о назначении общероссийского голосования будет содержаться не только вопрос, который выносится на общероссийское голосование, но и определяться его день.

Во вторник Госдума намерена рассмотреть во втором, основном чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию РФ. С момента первого чтения к документу поступило порядка 400 поправок, часть из которых профильный комитет рекомендовал нижней палате принять. В частности, он был дополнен положениями о проведении общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля.

Законопроект был внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным 20 января, первое чтение документа прошло 23 января. В основу инициативы легли тезисы, озвученные главой государства в послании Федеральному собранию РФ 15 января, которые касались в том числе расширения полномочий парламента, закрепления в основном законе социальных гарантий и приоритета Конституции перед международными договорами в российском правовом пространстве.

Теги
РоссияПредложения по изменениям в Конституции
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