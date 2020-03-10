В Саратовской области сняли карантин по гриппу

САРАТОВ, 10 марта. /ТАСС/. Карантин снят во всех пяти районах Саратовской области, где ранее школы и учреждения дополнительного образования закрыли из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе министерства образования региона.

С 3 марта в связи с превышением эпидпорога по ОРВИ и гриппу занятия были приостановлены во всех школах Базарно-Карабулакского, Красноармейского, Лысогорского, Новобурасского, Саратовского районов.

"На данный момент карантин в этих районах снят", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что полностью приостановлены занятия лишь в трех школах Саратовской области - в Аркадакском, Питерском и Энгельсском районах. Занятия дети продолжают дистанционно.

По данным регионального Роспотребнадзора, только за предыдущую неделю в области зарегистрировано около 17 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций. Эпидемический порог заболеваемости в целом по совокупному населению области превышен на 22,6%.