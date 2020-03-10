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Распространение коронавируса нового типа

Режим повышенной готовности ввели в Липецкой области из-за угрозы коронавируса

Власти подчеркнули, что заболевшие обязаны находиться в режиме изоляции на дому, а также выполнять предписания санитарных врачей

ТАСС, 10 марта. Власти Липецкой области, где выявили три случая заражения коронавирусом, объявили на территории региона режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения этой инфекции, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства в официальном аккаунте в Telegram.

В регионе коронавирус официально подтвержден у супружеской пары (возраст - 39 лет и 48 лет), а также женщины 59 лет, которые посещали Италию. 

"Глава региона Игорь Артамонов сегодня подписал постановление о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории области новой коронавирусной инфекции. Режим обязывает граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), при появлении первых симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций", - говорится в сообщении.

Власти подчеркнули, что заболевшие обязаны находиться в режиме изоляции на дому и выполнять предписания санитарных врачей. Кроме того, в рабочих коллективах следует проверять температуру сотрудников, а при ее повышении - направлять человека домой. "Управление здравоохранения обязано обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияЛипецкая областьАртамонов, Игорь ГеоргиевичРаспространение коронавируса нового типа
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