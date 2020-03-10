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Распространение коронавируса нового типа
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В ОАЭ заявили, что состояние заболевших коронавирусом спортсменов из РФ удовлетворительное

Остальные члены российской велокоманды "все еще находятся на карантине" в одном из отелей Абу-Даби

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Состояние здоровья госпитализированных в ОАЭ с новым коронавирусом двух российских велогонщиков, принимавших участие в соревнованиях "Тур ОАЭ - 2020", оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщил во вторник ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Абу-Даби Максим Слесарев.

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Кроме того, дипломат сообщил, что остальные члены российской велокоманды "все еще находятся на карантине" в одном из отелей Абу-Даби.

Дипломат также отметил, что в настоящее время диппредставительство направило все необходимые запросы и находится в контакте с местными властями и ждет реакции партнеров.

В понедельник в Министерстве здравоохранения ОАЭ сообщили о выявлении 14 новых случаев инфицирования коронавирусом на территории страны, среди заболевших - гражданин России.

Ранее сообщалось о 45 случаях заражения новым коронавирусом в Эмиратах. В начале марта вирус был подтвержден у двоих российских спортсменов, которые участвовали в многодневной велогонке "Тур ОАЭ - 2020". Два финальных этапа соревнований были отменены после того, как был обнаружен коронавирус у итальянских велогонщиков.

 

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ОАЭРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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