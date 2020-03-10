Число случаев заражения коронавирусом в Финляндии возросло до 40

ХЕЛЬСИНКИ, 10 марта. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом нового типа в Финляндии за сутки выросло на 10, всего выявлено 40 случаев заражения. Об этом сообщил во вторник финский Национальный институт здравоохранения и социального развития.

"В Финляндии зафиксировано 10 новых случаев заражения. Всего к настоящему моменту установлено 40 случаев", - говорится в сообщении.

Большинство зараженных проживают в столичном регионе страны, однако случаи заражения зафиксированы и в целом ряде других регионов.