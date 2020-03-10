В Лондоне заявили, что тысячи человек заразятся в Британии коронавирусом

"Мы увидим многие тысячи инфицированных коронавирусом, точно так же, как мы видим это в других странах", - сказала она. Эксперт пояснила такой прогноз по числу инфицированных тем, что у людей в организмах нет антител, которые могли бы противостоять новому вирусу.

"99% из них практически точно станет лучше, и у большинства людей болезнь пройдет в довольно легкой форме, у них не будет необходимости в госпитализации, и они могут безопасно и соответствующим образом вылечиться на дому", - отметила Харрис. По ее словам, приоритет в лечении должен быть сделан в отношении "престарелых людей, особенно тех из них, кто имеет хронические предрасполагающие факторы".

В Великобритании на данный момент инфицированными считаются 319 человек, пять из них умерли.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего инфицированных выявлено в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения подтверждены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 59,9 тыс. человек, общее число случаев заражения превышает 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 3,8 тыс. умерли.