У генсека крайне правой партии Испании обнаружили коронавирус

МАДРИД, 10 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь испанской крайне правой партии "Вокс" Хавьер Ортега Смит заразился новым коронавирусом. Об этом говорится в распространенном во вторник пресс-релизе "Вокс".

"Сегодня мы узнали о том, что [тест] Хавьера Ортеги дал положительный результат на COVID-19", - отмечается в документе. Генсек партии также является членом Конгресса депутатов (нижняя палата парламента) Испании. Теперь в течение некоторого времени все депутаты от "Вокс" продолжат работать из дома.

Всего в Испании выявлено около 1,4 тыс. заболевших, 35 человек умерли. Больше всего случаев зафиксировано в автономном сообществе Мадрид - 782.