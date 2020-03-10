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Распространение коронавируса нового типа

У генсека крайне правой партии Испании обнаружили коронавирус

В течение некоторого времени все депутаты партии "Вокс" будут работать из дома

МАДРИД, 10 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь испанской крайне правой партии "Вокс" Хавьер Ортега Смит заразился новым коронавирусом. Об этом говорится в распространенном во вторник пресс-релизе "Вокс".

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"Сегодня мы узнали о том, что [тест] Хавьера Ортеги дал положительный результат на COVID-19", - отмечается в документе. Генсек партии также является членом Конгресса депутатов (нижняя палата парламента) Испании. Теперь в течение некоторого времени все депутаты от "Вокс" продолжат работать из дома.

Всего в Испании выявлено около 1,4 тыс. заболевших, 35 человек умерли. Больше всего случаев зафиксировано в автономном сообществе Мадрид - 782.

 

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ИспанияРаспространение коронавируса нового типа
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