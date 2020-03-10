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В ОП РФ предлагают включить западные соцсети в проект о штрафах за противоправный контент

Председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного общества Александр Малькевич отметил, что борьбу с таким контентом "нужно сделать обязательным, а не добровольным правилом компаний, с прозрачными правилами"

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич считает, что в законопроекте о штрафах для социальных сетей и интернет-площадок за распространение противоправного контента необходимо прописать ответственность, в том числе и иностранных соцсетей. Такое мнение он выразил в беседе с корреспондентом ТАСС во вторник.

Газета "Коммерсантъ" во вторник сообщала, что рабочая группа комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре под руководством его председателя Лилии Гумеровой по инициативе Лиги безопасного интернета (ЛБИ) разрабатывает законопроект о штрафах для социальных сетей и интернет-площадок за распространение противоправного контента. В ЛБИ уверены, что данные меры помогут защитить детей от пропаганды наркомании и экстремизма.

"Единственный узкий момент [в законопроекте], который я сейчас вижу, - это то, что мы это все можем только у себя [в стране] ввести. Пока не продуман механизм, как нам наказывать западные соцсети... Нужно обязать их регистрироваться в качестве юридических лиц в РФ", - сказал Малькевич.

"Если условный Twitter будет без конца публиковать негативные выпады в адрес наших госсимволов, то есть нарушать наши законы… Есть ли у нас механизм, как их за это покарать или нет? Механизма на самом деле нет пока, поэтому это тоже то, на что мы постоянно пытаемся обратить внимание наших законодателей. В этом плане я понимаю тревогу российских соцсетей, потому что, если мы их загоняем в жесткие рамки, то мы должны такие же рамки обеспечить и для западных соцсетей", - отметил глава комиссии ОП.

По его словам, эта законодательная инициатива неоднократно обсуждалась на площадках Общественной палаты. Малькевич добавил, что в Германии такой закон действует с 1 января 2018 года.

Он отметил, что борьбу с противоправным контентом "нужно сделать обязательным, а не добровольным правилом компаний, с едиными, понятными и прозрачными правилами". "Для этого в том числе необходимо развивать систему стимулов, а в случае явного и наглого нарушения и систему наказаний за неудаление негативного контента. Мы выступаем за саморегулирование сетей и считаем, что можно на первых порах не доводить до крайностей, если модераторы социальных сетей будут самостоятельно вычищать откровенную порнуху, экстремизм, глумление над госсимволами РФ", - подчеркнул Малькевич.

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