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Распространение коронавируса нового типа

В Великобритании умер шестой человек от коронавируса

Подробности о личности пациента не приводятся

ЛОНДОН, 10 марта. /ТАСС/. Число людей, которые умерли в Великобритании после заражения коронавирусом нового типа, достигло шести. Об этом во вторник сообщило агентство Пресс Ассошиэйшн со ссылкой на службу национального здравоохранения Англии.

Подробности о личности пациента не приводятся. В настоящий момент в стране болезнь, которой в мире заразились более 110 тыс. человек и от которой 3,8 тыс. умерли, подтверждена у 319 человек.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего инфицированных выявлено в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения подтверждены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 59,9 тыс. человек, общее число случаев заражения превышает 80,7 тыс.

Теги
ВеликобританияРаспространение коронавируса нового типа
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