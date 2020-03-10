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Распространение коронавируса нового типа

Командующий Вооруженными силами Польши заразился коронавирусом

В Минобороны страны отметили, что Ярослава Мики чувствует себя хорошо

ВАРШАВА, 10 марта. /ТАСС/. Коронавирус обнаружен у командующего Вооруженными силами Польши генерала Ярослава Мики после поездки военачальника в Германии. Об этом сообщило во вторник в Twitter министерство национальной обороны республики.

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"После возвращения с военного совета в Германии у генерала Мики подтверждено наличие коронавируса. Лица, сопровождавшие генерала, были изолированы. Командующий чувствует себя хорошо", - указано в сообщении.

В Польше на данный момент зафиксировано 20 подтвержденных случаев вызванного новым коронавирусом заболевания, 467 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус и более 1 тыс. находятся в условиях домашнего карантина. Власти республики ввели круглосуточный санитарный контроль на всех границах и приняли решение отменить все массовые мероприятия.

 

Теги
ПольшаРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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