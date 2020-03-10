В Гарвардском университете вводится дистанционная форма обучения из-за коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Студенты Гарвардского университета переходят к 23 марта - первому учебному дню после весенних каникул - на дистанционную форму обучения в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщила во вторник телекомпания СNN со ссылкой на президента университета Лоуренса Бэкоу.

"Решение о переходе на виртуальную форму обучения было принять непросто, - привела телекомпания его заявление. - Наши студенты, в особенности студенты последнего года обучения, вряд ли ожидали, что их последний год в Гарварде будет таким. Мы предпринимаем эти меры не только для того, чтобы защитить вас, но и для того, чтобы защитить других людей в нашем коллективе, которые могут оказаться более уязвимы для этого заболевания".

Ранее, как отметила телекомпания, решение о переходе на преимущественно дистанционную форму обучения приняла администрация Калифорнийского университета в Беркли. Лабораторные занятия, которые требуют личного участия студентов, рекомендовано проводить малыми группами.

В нью-йоркском Колумбийском университете занятия во вторник были отменены, поскольку один из студентов оказался в карантине по подозрению на коронавирус. Как подчеркнул в заявлении президент университета Лео Боллинджер, приостановка занятий "позволит подготовиться к переходу на дистанционную форму обучения". Администрация нью-йоркского Барнард-колледжа также приняла решение приостановить занятия и возобновит их 12 марта в режиме дистанционного обучения.