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Лесные пожары весной могут охватить девять регионов России

В Рослесхозе активно готовятся к пожароопасному сезону

ТАСС, 10 марта. Лесные пожары могут начаться уже в апреле на востоке Тывы, в юго-западной части Иркутской области, в Забайкалье и Бурятии. В мае они могут охватить еще на пять регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе Рослесхоза.

"По предварительным прогнозам экспертов, в апреле нужно быть готовыми к тушению лесных пожаров на востоке Республики Тыва, юго-западной части Иркутской области, Забайкалья и Бурятии, в мае - северо-западной части Приангарья, западной части Тывы, восточной части Республики Алтай, юге Хакасии, а также в восточной части Красноярского края", - сказал глава Рослесхоза Сергей Аноприенко. Его слова приводит пресс-служба ведомства.  

Чиновник отметил, что с начала года пожары прошли небольшую площадь. Тем не менее Рослесхоз сейчас активно ведет подготовку к пожароопасному сезону. "На сегодняшний день площадь и количество лесных пожаров меньше, чем в прошлом году за аналогичный период, но предстоящий пожароопасный сезон также обещает быть сложным. Поэтому подготовку мы начали заблаговременно", - заявил Аноприенко.

Региональные лесные ведомства предварительно подготовили к работе 829 лесопожарных станций, выполнив таким образом почти 70% годового плана. Также пожарные подготовили 97 авиаотделений и более 4,8 тыс. пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря.

Теги
РоссияИркутская областьТываБурятияХакасияАлтайЗабайкальский крайКрасноярский край
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