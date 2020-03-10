Россия стала первой в мире по площади экосертифицированных лесов

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Площадь российских лесов, где ведется ответственное лесоуправление по схеме FSC (Лесной попечительский совет), достигла в феврале 52,45 млн га. Россия вышла по этому показателю на первое место в мире, обогнав многолетнего лидера - Канаду, сообщает во вторник пресс-служба FSC.

"Это исторический момент для России, когда мы стали лидером по площади FSC-сертифицированных лесов, где ведется социально и экологически ответственное лесное хозяйство. Конечно, это не значит, что в нашем лесном секторе больше нет проблем. Но это означает, что в 31% лесов, отданных государством в аренду с целью заготовки древесины, работают ответственные компании, которые выполняют требования законодательства, а также дополнительно сохраняют биологическое разнообразие и ищут компромисс с местными жителями и коренными народами, а также экологическими организациями", - приводятся слова директора FSC России Николая Шматкова.

По его словам, Россия - одна из крупнейших стран, традиционно поставляющая продукцию из древесины и бумаги на экологически чувствительные рынки за рубеж. При этом "рывок, который вывел Россию на первое место в мире", произошел в период с февраля 2019 года по февраль 2020 года, когда площадь сертифицированных российских лесов выросла почти на 20% - с 42,7 до 52,45 млн га, а количество сертификатов лесоуправления увеличилось с 164 до 208.

"Причиной стремительного роста площади FSC-сертифицированных лесов в России за последний год стал ряд факторов. Прежде всего это растущая конкуренция на международных рынках, а также рост объемов экспортной российской лесопродукции. Кроме того, в течение последнего года несколько крупных лесопромышленных компаний смогли успешно реализовать свои среднесрочные планы по сертификации лесов. Увеличение FSC-сертифицированных площадей демонстрирует, что сертификат FSC - эффективный инструмент поддержки экспорта отечественной лесопродукции", - сообщил руководитель проектов FSC России Михаил Карпачевский.

Как отметили в организации, регионами-лидерами, где по FSC сертифицирована большая часть лесов, переданных в аренду с целью заготовки древесины, на конец февраля стали Архангельская область, Коми, Вологодская область, Карелия и Ленинградская область. Отдельно отмечен Татарстан, где сертифицировано 95% лесов, расположенных на землях лесного фонда - лесопользование там в основном осуществляется структурами министерства лесного хозяйства республики.

Добровольная лесная сертификация FSC, которую проходят предприятия лесного сектора, существует 25 лет. Сегодня сертифицированные леса есть в 82 странах мира, в 127 странах - предприятия, работающие с древесиной из таких лесов. Всего в мире на конец февраля 2020 года сертифицировано по схеме FSC 204 млн га леса, из них почти половина, 99 млн га, находятся в России и Канаде.