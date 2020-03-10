Минпросвещения хочет отменить приказ о перечне учебников от 2018 года

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Министерство просвещения разработало проект приказа, в рамках которого планирует отменить утвержденный в декабре 2018 года федеральный перечень учебников и сформировать новый. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Отменить приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 года № 345 "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования", - говорится в проекте приказа.

Уточняется, что проект разработан в связи с утверждением нового порядка формирования федерального перечня учебников. В новый перечень предлагается включить учебники из действующего, сформированного приказом 2018 года и изменениями от 22 ноября 2019 года.

В Минпросвещения РФ ТАСС прокомментировали, что новый порядок существенно повысил требования к качеству учебников через механизмы государственной экспертизы и ответственность тех, кто их рецензирует. Также он изменил структуру перечня, добавив в каждую часть раздел учебников для образования на языках народов РФ. Кроме того, в перечень включены дополнительные сведения об учебниках, включая информацию о возможности их использования для детей с ограничениями по здоровью, сроки действия экспертного заключения.

"Все это должно быть отражено в новом приказе об утверждении федерального перечня учебников, для чего и отменяется старый приказ. Отметим, что существенных изменений по конкретному содержанию федерального перечня новым проектом приказа не предусмотрено, за исключением учебников, которые исключаются по заявлению самих правообладателей (издателей)", - сообщили в министерстве.

О перечне учебников

Действующий федеральный перечень учебников был утвержден экс-министром просвещения РФ Ольгой Васильевой в конце 2018 года, его сократили с 1370 до 863 наименований. В список вошли издания, которые прошли дополнительную экспертизу. В итоге лидерами по представленным наименованиям в федеральном перечне учебников стали издательство "Просвещение", доля которого составляет 573 наименования, и корпорация "Российский учебник" (издательство "Дрофа", издательская группа "Вентана-граф", издательство "Астрель") - 256 наименований.

В середине апреля 2019 года "в связи с наличием в действиях (бездействии) Министерства просвещения РФ признаков нарушения пункта 2 части 1 статьи 15 федерального закона "О защите конкуренции", выразившихся в необоснованном препятствовании осуществлению деятельности хозяйствующим субъектам, осуществляющим издательскую деятельность по выпуску учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования", ФАС вынесла предупреждение министерству, в котором рекомендовала до 31 мая вернуть в перечень необоснованно исключенные из него учебники.

Затем ведомство продлило срок исполнения предупреждения. В августе стало известно, что ведомство возбудило антимонопольное дело в отношении министерства в связи с новым перечнем учебников. В Минпросвещения сообщили ТАСС, что диалог с ФАС по этой теме продолжается.