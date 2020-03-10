Мурманская область опережает заданные нацпроектом "Экология" темпы переработки ТКО

МУРМАНСК, 10 марта. /ТАСС/. Мурманская область перевыполняет заданные нацпроектом "Экология" показатели по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) благодаря уже действующей в регионе инфраструктуре и переходу в 2019 году на новую систему обращения с мусором, сообщил во вторник журналистам генеральный директор "Российского экологического оператора" (РЭО) Илья Гудков во время рабочей поездки в Мурманск.

"У вас очень высокие показатели благодаря тому, что такая инфраструктура уже есть. Показатели могут быть достигнуты с определенным превышением, если надо", - сказал он.

По словам заместителя губернатора региона Юрия Сердечкина, показатели переработки ТКО в Мурманской области в 2019 году превысили 30% при предусмотренных в нацпроекте 7%.

"Мы фактически являемся пилотной территорией, нам важно внимание наших коллег, наша задача - максимально использовать все возможности, чтобы минимизировать издержки простых потребителей на оплату работ по вывозу и утилизации мусора", - добавил губернатор области Андрей Чибис.

Ранее в ходе поездки Гудков посетил экотехнопарк в Кольском районе, который стал первым и крупнейшим в Арктической зоне России объектом по обращению с ТКО, построенным по договору концессии, а также мусоросжигательный завод в Мурманске. Он высоко оценил уровень работы комплекса по переработке ТКО и отметил, что это серьезный результат работы субъекта.

Экотехнопарк в Кольском районе

Экотехнопарк, введенный в эксплуатацию в 2019 году, включает в себя мусоросортировочный комплекс и полигон ТКО в поселке Междуречье Кольского района Мурманской области, мусороперегрузочные станции в ЗАТО Североморск и в ЗАТО Александровск. Суммарная стоимость объекта составила 1,8 млрд рублей.

"Комплекс рассчитан на 250 тыс. т отходов в год, их них 170 тыс. - это ТКО, 70 тыс. т - промышленные отходы", - рассказал журналистам директор Мурманского филиала АО "Управления отходами" Андрей Петров. Он добавил, что на мусоросортировочном комплексе идет отбор пластика, макулатуры, стекла, текстиля, лома черных и цветных металлов. По его словам, в настоящее время отбирается семь фракций, цель сортировки - выбрать все, что можно продать и получить дополнительный доход, чтобы не увеличивать тариф на вывоз мусора для населения региона.

Реформа отрасли по обращению с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология", например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.