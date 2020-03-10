ЖЕНЕВА, 10 марта. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Сотрудник Всемирной торговой организации (ВТО) заразился коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе женевской штаб-квартиры ВТО.

"Мы можем подтвердить, что сотрудник ВТО заразился коронавирусом. Мы принимаем все меры предосторожности для контроля над ситуацией", - заявил официальный представитель организации.

Как сообщило ранее во вторник Федеральное управление общественного здравоохранения Швейцарии, в этой стране на сегодняшний день насчитывается 476 подтвержденных случаев болезни, вызванной новым коронавирусом. Три человека умерли.