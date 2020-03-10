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Распространение коронавируса нового типа

Калининградская таможня сообщила об ограничениях на границе с Польшей из-за коронавируса

С 11 марта Польша ограничит пропуск легкового транспорта через границу с областью, на территориях польских пунктов пропуска будет работать только одна полоса

КАЛИНИНГРАД, 10 марта. /ТАСС/. Польская сторона с 11 марта ограничит возможность пропуска легкового транспорта на пунктах пропуска через границу с Калининградской областью. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Калининградской областной таможни.

Информация об изменении организации движения на пунктах пропуска с польской стороны получена калининградскими таможенниками от Палаты фискальной администрации в городе Ольштын, Республика Польша.

"В связи угрозой распространения коронавируса с 11 марта 2020 года, с 08:00 по польскому времени во всех автомобильных пунктах пропуска на границе с Польшей изменится организация движения. На польской стороне для легковых автомобилей будет работать только одна полоса", - говорится в сообщении калининградской таможни.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, ранее на пунктах пропуска на границе с Польшей области для легковых автомобилей работали "не менее двух полос", а в зависимости от инфраструктуры самого пункта пропуска - и до четырех и более полос. Изменения не касаются порядка пропуска через границу грузового транспорта и автобусов, добавили в калининградской таможне.

Власти Калининградской области во вторник из-за коронавируса рекомендовали заинтересованным организациям ограничить выезд за границу, в том числе на спортивные мероприятия и в турпоездки, организованных групп детей.

Ситуация в области

В воскресенье сообщалось, что в области подтвержден один случай заражения новым коронавирусом. Инфекция выявлена у женщины, которая вернулась в регион из туристической поездки в Италию. Она изолирована в карантинный бокс в одной из больниц Калининграда, заболевание протекает в легкой форме, сообщили ТАСС в областном правительстве. Как сообщил ранее губернатор области Антон Алиханов, все, с кем она контактировала, проверены на коронавирус, у них он не подтвердился. О новых случаях заболевания не сообщалось.

По данным областных властей, в связи с распространением нового коронавируса на пограничных пунктах пропуска в регионе организован контроль за прибывающими из-за рубежа с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования. Все медицинские организации полностью готовы к приему пациентов, в том числе с подозрением на новый коронавирус. Обучен персонал больниц, приемных отделений, службы скорой медицинской помощи.

 

Теги
ИталияРоссияПольшаАлиханов, Антон АндреевичКалининградская областьРаспространение коронавируса нового типа
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