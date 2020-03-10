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Распространение коронавируса нового типа

Глава ВМО сравнил угрозы от коронавируса и климатических изменений

Петтери Таалас сообщил, что число пострадавших от климатических изменений за последние годы выше, чем от нового заболевания

ООН, 10 марта. /ТАСС/. Число пострадавших от климатических изменений за последние годы выше, чем от коронавируса. Об этом заявил на пресс-конференции во вторник генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО) Петтери Таалас.

"По нашим оценкам, 220 млн людей в прошлом году были подвержены сильному повышению температуры воздуха, а это также приводит к жертвам. Например, в 2010 году в результате жары в России пострадало 15 тыс. человек, эти цифры гораздо выше, чем число пострадавших от коронавируса". "Кроме того, мы видели рекордные пожары в Канаде, Швеции и России. Это приводит к большому выбросу углекислого газа в атмосферу", - отметил он.

"До эпидемии коронавируса главными угрозами для мировой экономики были именно последствия глобального потепления, в том числе нехватка воды, засуха, - продолжил Таалас. - В краткосрочной перспективе негативный эффект от коронавируса может быть больше, но вы увидете, что последствия климатических изменений более долгосрочны".

При этом он продемонстрировал снимки, которые свидетельствуют о снижении уровня загрязнения воздуха после начала эпидемии коронавируса.

В то же время генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал не смешивать проблемы распространения коронавируса и климатических изменений. "И коронавирус, и изменения климата - очень сложные проблемы, но их надо различать. Коронавирус - это временная проблема. Но климатические изменения мы видим в течение многих лет, и эта борьба также будет вестись еще дольше", - отметил он.

"Не надо обращать особое внимание на то, что коронавирус позволил снизить вредные выбросы в атмосферу, - добавил Гутерриш. - Мы не будем бороться с потеплением с помощью заболевания".

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Распространение коронавируса нового типа
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